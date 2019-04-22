رياضة | الزمالك يتحرك لتجديد عقد "ساسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لتجديد عقد "ساسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، والمؤجلة من الجولة الـ26 من مسابقة الدورى.

Advertisements

واستقر رئيس النادى على تمديد عقد التونسى فرجانى ساسى لمدة موسم جديد، حيث يبدأ العمل على تنفيذ ذلك عقب الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام خلال شهر يونيو المقبل في مصر.

ويتبقى موسمان فى عقد اللاعب بخلاف هذا الموسم، ويأمل النادى فى غلق جميع الطرق أمام أى نادٍ يرغب فى التفاوض معه.