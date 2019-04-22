رياضة | نجم الريال السابق يوجه نصيحة ذهبية لـ"زيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الريال السابق يوجه نصيحة ذهبية لـ"زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، نصيحة إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني.

وعاد زيدان لتولي تدريب ريال مدريد في شهر مارس الماضي، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات سيدورف والذي قال: من المفهوم أن نادي ريال مدريد اختار المدرب زيدان لإعادة الأمجاد حيث سبق له الفوز بالدوري الإسباني و3 ألقاب متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف سيدورف: إنه تحد جديد وهناك تناغم جيد بين زيدان ولاعبي ريال مدريد، والموسم الحالي بالطبع موسم جيد للغاية وعلى زيدان إعادة تجديد الطموح والرغبة لدى لاعبي الريال للفوز بالبطولات، يجب عليه أن يُجدد سعيهم لتحقيق أهدافهم.