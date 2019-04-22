رياضة | الأهلي يجهز مفاجأة لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز مفاجأة لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسؤولو الأهلي باب المفاوضات مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، من أجل شراء عقد رمضان صبحي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وطلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي من مجلس الإدارة الابقاء على اللاعب في الفترة القادمة في ظل حاجة الفريق لجهوده خاصة وأنه أحد أبناء النادي ولديه من الحماس والإصرار بجانب الإمكانيات الفنية الهامة التى يحتاج إليها الفريق خلال المواسم المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة حسم مصير رمضان صبحي خاصة وأن اللاعب لم يُحدد موقفه بشكل نهائي من فكرة البقاء في الأهلي من عدمها فرغم تأكيداته الدائمة على إنه لا يمكن أن يتأخر عن تلبية نداء القلعة الحمراء وهو ما كان سبباً في عودته للنادي في يناير الماضي إلا إنه في الوقت نفسه قد يُغيّر موقفه ويُقرر العودة لأوربا الصيف المقبل حال تلقيه عرضاً جاداً من أحدى الدوريات الكُبرى سواء في إنجلترا أو اسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا.