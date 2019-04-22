رياضة | نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة عن مستقبله

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أكمل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش 300 مباراة بقميص ريال مدريد خلال مباراة أتلتيك بلباو أمس الأحد، والتي حسمها الريال بثلاثية نظيفة، حيث استلم هدية تذكارية من يد رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، داخل غرف الملابس، بينما أبدى أمنيته في إكمال 100 مباراة أخرى مع "الميرينغي".

وقال مودريتش في تصريحات لوسائل إعلام النادي: "هذا القميص سيذهب للمتحف، مع الهدايا الأكثر خصوصية بالنسبة لي، إلى جانب قميصي في المونديال وبطولات دوري الأبطال التي فزنا بها.. أتمنى خوض 100 مباراة أخرى على الأقل هنا".

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وأضاف اللاعب الكرواتي: "كل مباراة مع ريال مدريد تعني لي الكثير، أشعر بالفخر والسعادة بوصولي لهذا الرقم.. أتمنى خوض المزيد منها في المستقبل".

وأقر صاحب القميص رقم '10' بأنه "تحسن في جميع الجوانب، على المستويين الاحترافي والشخصي منذ ظهوره الأول بالقميص "الملكي"، وقال: "ما يقدمه ريال مدريد لك، لن تجده في أي فريق آخر، وهو يساعدك على النضج كشخص وكلاعب كرة قدم".

وأتم مودريتش: "ما زلت احتفظ بنفس السعادة والفخر لتمثيل ريال مدريد.. لم أكن لأحلم بكل ما حققته جماعياً وفردياً لحظة قدومي إلى هنا.. تخطيت جميع أحلامي".