رياضة | أول تعليق من نجم ريال مدريد على عرض يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم ريال مدريد على عرض يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدافع ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مارسيلو، إن شائعات رغبته في الرحيل خاطئة، وأصر على أنه سعيد بوجوده في النادي.

وفقد اللاعب البرازيلي، الذي كان مؤثراً منذ انضمامه في 2007، مكانه لصالح الشاب سيرجيو ريغويلون في وقت سابق من الموسم، وربطت وسائل الإعلام الإسبانية اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس على مدار الستة أشهر الأخيرة.

وربما خرج المدافع البالغ عمره 30 عاماً من حسابات المدربين السابقين يولن لوبتيغي وسانتياغو سولاري لكنه استعاد مكانه منذ عودة زين الدين زيدان.

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وبعد مشاركته في التشكيلة الأساسية في خمس من ست مباريات منذ عودة المدرب الفرنسي، يشعر مارسيلو أنه حان الوقت للحديث عن مستقبله بعد الانتصار 3-0 على أتلتيك بلباو اليوم الأحد.

وقال اللاعب البرازيلي: "أنا أركز مع النادي.. كل ما حدث طيلة الموسم لم يؤثر علي على الإطلاق.. واصلت الاجتهاد ومساعدة زملائي سواء كنت ألعب أم لا.. كنت هنا دائماً من أجلهم وأدعم الجميع.. اللعب أو عدم اللعب هو جزء من الموسم ومن أن تكون لاعب كرة قدم لكني لم أتوقف عن العمل أو مساعدة زملائي. لو لعبت فهذا أفضل".

وأضاف مارسيلو: "الجميع هنا يعلمون أنني سعيد وأوضح ذلك كل يوم سواء بالتدريب أو اللعب وارتداء هذا القميص، الكثير قيل عني من الخارج.. أعتقد، لا أنا لا أعتقد، فأنا أعلم أن مدريد منزلي وكل من يعرفني يعلم الحقيقة".