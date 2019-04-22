رياضة | زيدان يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد أول الراحلين عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أول الراحلين عن الفريق الملكي في الموسم المقبل.

ويأمل زيدان في بيع النادي الملكي لجاريث بيل في سوق الإنتقالات الصيفية مع التعاقد مع الأسماء التي طلبها من إدارة ريال مدريد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن زيدان يواجه مشكلة في ريال مدريد واسمها جاريث بيل لأنه يريده ضمن تشكيلة الفريق الملكي.

وكان بيل انضم لريال مدريد من توتنهام في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو ويملك عروض من انتر ميلان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.