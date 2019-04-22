رياضة | أجيري يستقر على استبعاد ثنائي الزمالك في أمم أفريقيا

استقر خافيير أجيرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، على استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، ويوسف أوباما لاعبي فريق الزمالك من قائمة الفراعنة المشاركة بأمم أفريقيا.

وجاء استبعاد كهربا بسبب خروجه عن النص أكثر من مرة خلال مباريات فريقه المحلية والأفريقية، مما ترتب عليه دخوله فى أزمات مع الجهاز الفنى والجماهير.

وحدد أجيري استبعاد يوسف أوباما بسبب الكثرة العددية فى مركزه، كما يفكر أجيرى فى عدم الاستعانة باللاعب عبدالله جمعة للقصور فى واجباته الدفاعية مقابل الاهتمام بالهجوم.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة بالمجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى.