رياضة | أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين والموافق 22 أبريل 2019 مباريات غاية في الأهمية بمختلف البطولات حول العالم وبالتحديد في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها:

- دوري أبطال آسيا:

لوكوموتيف × الاتحاد: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

الوحدة × الريان: اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

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الأهلي × برسبوليس: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

السد × باختاكور: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري الانجليزي:

تشيلسي × بيرنلي: اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- الدوري الإيطالي:

نابولي × أتلانتا: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 4 HD