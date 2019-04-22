أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 والأحمر يتفاوض لشراء رمضان صبحى...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 العديد من الاحداث الهامة والتى يأتى على رأسها تكثسف مسئولى القلعة الحمراء من مفاوضاتهم من أجل شراء رمضان صبحى من ناديه هيدر سفيلد وتحويل عقده من إعارة لبيه نهائى.أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث يكثف مسئولوا القلعة الحمراء من مفاوضاتهم من أجل شراء رمضان صبحى من ناديه هيدر سفيلد وتحويل عقده من إعارة لبيه نهائى.

اخبار الاهلى اليوم الاثنين والأحمر يحاول شراء رمضان صبحى



ومن المقرر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة حسم مصير رمضان بحي خاصة وأن اللاعب لم يُحدد موقفه بشكل نهائي من فكرة البقاء في الاهلي من عدمها فرغم تأكيداته الدائمة على إنه لا يمكن أن يتأخر عن تلبية نداء القلعة الحمراء وهو ما كان سبباً في عودته للنادي في يناير الماضي إلا إنه في الوقت نفسه قد يُغيّر موقفه ويُقرر العودة لأوربا الصيف المقبل حال تلقيه عرضاً جاداً من أحدى الدوريات الكُبرى سواء في إنجلترا أو اسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا.

ويأتي قرار مسئولو القلعة الحمراء بعدما أتفق الجميع في القلعة الحمراء على أنه لابد من الإبقاء على رمضان صبحي في صفوف الفريق لحاجة الفريق لجهوده خاصة وأنه أحد أبناء النادي ولديه من الحماس والإصرار بجانب الإمكانيات الفنية الهامة التى يحتاج إليها الفريق خلال المواسم المقبلةز

اخبار الاهلى اليوم الاثنين



أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث أكد مصدر مُقرّب من رمضان صبحي أن اللاعب لن يرحل لأن ناد مغمور في اوربا ويتطلع لأن تكون خطوته المقبلة مُفيدة له لذا سيعود لأوربا حال تلقيه عرضاً من ناد كبير ، عل الصعيد ذاته ، وافقت إدارة النادي على سفر رمضان صبحي إلى المانيا للخضوع لفحوصات طبية للإطمئان على العضلة الأمامية التى أُصيب فيها مؤخراً.

اخبار الاهلى ولاسارتى يحذر لاعبيه من خسارة جديدة فى الدورى



اخبار الاهلى اليوم الاثنين حيث عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الأحد، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

اخبار الاهلى ولاسارتى يحفز اللاعبين للفوز



أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث حرص سارتى خلال هذه المحاضرة على الحديث مع لاعبيه حول أهمية المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، وضرورة تحقيق الفوز فيها للعودة لسكة الانتصارات، فيما رزق أحمد فتحى لاعب الفريق بمولدته الثالثة وأطلق عليها اسم فاطمة، وقام لاعبو الفريق والجهاز الفنى وأصدقاء اللاعب بتهنئته بمولدته الجديد.

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الأهلي ضد المصري.. مواجهة مهمة للأحمر



أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث يستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل على ستاد السويس فى مباراة مؤجلة من الجوبة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى ضد المصري.. إكرامى وعاشور يغيبان عن التدريبات



أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث غاب الثنائى شريف اكرامى حارس مرمى الأهلى وحسام عاشور لاعب وسط الفريق عن المران الجماعى لفريقها المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث يعانى حسام عاشور من آلام فى الحوض، فيما عقد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على الحالة الطبية للحارس الدولى ومدى جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

الأهلى ضد المصرى..لاسارتى يستعين بربيعة فى الدفاع



أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث استقر مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، على الاستعانة برامى ربيعة فى مباراة المصرى المقبلة بالدورى ليُشكّل ثنائى خط دفاعى مع ياسر إبراهيم.

اخبار الاهلى اليوم الاثنين ربيعة وياسر إبراهيم دفاع الأحمر



أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث ينوى لاسارتى الدفاع برامى ربيعة بجوار ياسر إبراهيم فى خط الدفاع مثلما حدث فى مباراة الإتحاد السكندرى بالجولة السابعة والعشرون للدورى، والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ويلعب الأهلى مع المصرى الخميس المقبل باستاد الجيش الجديد بالدورى الممتاز.

الأهلى ضد المصرى، وظهر ربيعة وياسر إبراهيم بمستوى جيد فى لقاء الإتحاد لذا يدرس لاسارتى بقوة الاستعانة بهذا الثنائى فى مباراة المصرى وهو ما سيتحدد خلال التدريبات المقبلة، ولا يشارك ربيعة بشكل مُستمر مع الأهلى إذ يدفع المدير الفنى بالثنائى ياسر إبراهيم مع ايمن أشرف بعد إصابة سعد سمير.

اخبار الاهلى ولاسارتى فى جلسة مع طبيب الفريق



الأهلى ضد المصرى ، وكذلك فقد حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على كافة البرامج التأهيلية الخاصة بمصابي الفريق؛ للوقوف علي حالة كل لاعب، وتحديد موعد مبدئي لعودته بشكل سليم للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته طبيا.

اخبار الاهلى و7 مصابين فى قائمة الاهلي



أخبار الأهلى اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث نقل طبيب الفريق كافة التطورات الخاصة بحالة كل لاعب، وسير برنامجه التأهيلي بشكل جيد لتجهيزه للمرحلة المقبلة، ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني، وتضم قائمة المصابين كلا من إسلام محارب وعمرو جمال ورمضان صبحي وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد.

الأهلى ضد المصرى ، ويستعد الأهلي لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في الدوري الممتاز، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز ثنائي الصدارة.