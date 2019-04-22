كلوب: الجماهير تحفز ليفربول وليست الكأس المقدسة

جدة - عمرو شويل ليفربول- الخليج 365:

يمضي ليفربول قدما نحو تحقيق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 29 عاما لكن المدرب يورجن كلوب طالب لاعبيه بالاستمتاع بالرحلة مع المشجعين دون الانشغال فقط بما وصفها بالكأس المقدسة.

وفاز ليفربول 2-صفر على كارديف سيتي يوم أمس الأحد ليعيد فارق النقطتين مع مطارده مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض مباراة أقل.

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وقال كلوب للصحفيين “اذا كنت متحفزا فقط للفوز بالكأس المقدسة فهناك خطأ”.

وأوضح “نريد الفوز بالمباريات لأننا نستمتع بالمسيرة مع الجماهير وفي النهاية سنرى حصيلة النقاط وما يمكننا تحقيقه”.

ويمكن لسيتي أن يجتاز ليفربول في جدول الترتيب اذا فاز على غريمه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء قبل أن يلتقي فريق كلوب مع

هدرسفيلد تاون، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، بعد يومين.

وتابع المدرب الألماني “ربما يسأل بعض الأشخاص إن كنا نفكر في مواجهة برشلونة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكن في الحقيقة نوجه تركيزنا بشكل كامل نحو مباراة هدرسفيلد”.