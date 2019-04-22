الامارات | مدرب كارديف يصف محمد صلاح بـ "الغطاس"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كارديف يصف محمد صلاح بـ "الغطاس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المدير الفني لفريق ​كارديف سيتي،​ ​نيل وارنوك،​ لاعب ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح بـ"الممثل الغطاس"، معتبراً أن ركلة الجزاء التي حصل عليها "سخيفة".

وقال وارنوك في حديث تلفزيوني عقب خسارة فريقه أمام ​ليفربول​ بهدفين نظيفين، اليوم الأحد: "كانت ركلة جزاء مسرحية سخيفة. لم يكن يتعين على الحكم أن يحتسبها، الحركة الأخيرة كانت 9.9 من 10 تمثيلًا وغطساً، أليس كذلك؟".

أضاف: "لعبنا بشكل رائع. لعبنا أمام فريق ليس لديه أي نقاط ضعف في جميع أنحاء الملعب، كنت سعيداً باللاعبين. قدمنا مباراة جيدة ونحن نشعر بخيبة أمل بسبب ركلة الجزاء".