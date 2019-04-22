الامارات | مدرب كارديف يصف محمد صلاح بـ "الغطاس"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كارديف يصف محمد صلاح بـ "الغطاس" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف المدير الفني لفريق كارديف سيتي، نيل وارنوك، لاعب ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح بـ"الممثل الغطاس"، معتبراً أن ركلة الجزاء التي حصل عليها "سخيفة".
وقال وارنوك في حديث تلفزيوني عقب خسارة فريقه أمام ليفربول بهدفين نظيفين، اليوم الأحد: "كانت ركلة جزاء مسرحية سخيفة. لم يكن يتعين على الحكم أن يحتسبها، الحركة الأخيرة كانت 9.9 من 10 تمثيلًا وغطساً، أليس كذلك؟".
أضاف: "لعبنا بشكل رائع. لعبنا أمام فريق ليس لديه أي نقاط ضعف في جميع أنحاء الملعب، كنت سعيداً باللاعبين. قدمنا مباراة جيدة ونحن نشعر بخيبة أمل بسبب ركلة الجزاء".
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