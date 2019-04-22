شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الإثنين 22-4-2019 والأبيض بزيه التقليدى أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الزمالك اليوم الإثنين 22-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها الفريق الأبيض يرتدى زيه التقليدى أمام بيراميدز فى اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى.

اخبار الزمالك والابيض يرتدى الزى التقليدى



أخبار الزمالك اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث يرتدى الزمالك زيه التقليدى فى مواجهة بيراميدز بعد استقرار صاحب الملعب على ارتداء طاقمه الثالث وهو اللون "النبيتى" المقارب للون الأحمر، فى المواجهة التى ستقام غدًا الثلاثاء،بين الفريقان على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الزمالك المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق أبناء ميت عقبة بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة.

بذلك لن يكون هناك تعارضًا بين زى بيراميدز صاحب الأرض مع الفريق الأبيض الذى كان سيرتدى زيه الثالث وهو اللون الأسود فى مواجهة الغد، إلا أن قرار مسئولو بيراميدز بارتدائهم وهم أصحاب الملعب القميص الثالث لهم ليعطوا للزمالك الحق فى ارتداء قميصه التقليدى الذى لن يتعارض مع بيراميدز صاحب الملعب.

أخبار الزمالك اليوم الإثنين وبوطيب يغيب عن مواجهة بيراميدز



أخبار الزمالك اليوم الإثنين 22-4-2019 حيث يغيب المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة.

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وكشف مصدر بنادى الزمالك، عن صعوبة لحاق خالد بوطيب بمواجهة بيراميدز، خاصة وأنه بدأ الخضوع لتدريبات تأهيلية فى تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم، الأحد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها فى مفصل الركبة خلال مشاركته أمام الإسماعيلى، وأدت لعدم استكمال اللقاء ليشارك عمر السعيد بدلاً منه.

أضاف المصدر، أن عمر السعيد سيقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز، خاصة وأن اللاعب تألق بشكل لافت للنظر خلال مشاركته فى مواجهة الإسماعيلى الأخيرة ونجح فى إحراز هدف وصنع الأخر ليحصد الفريق الأبيض 3 نقاط غالية.

اخبار الزمالك اليوم وجروس يمنح عمر السعيد درس خصوصى بتدريب الزمالك



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