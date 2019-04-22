ثنائى الاسماعيلى يحلم بفرصة المشاركة مع الدراويش...

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جدة - عمرو شويل يحلم ثنائى الإسماعيلى الشاب إبراهيم حسن ومصطفى فارس بالحصول على فرصة المشاركة للمرة الأولى فى مواجهة دجلة. ويلتقى الدراويش منافسه دجلة الخميس القادم باستاد بتروسبروت ، فى إطار منافسات الجولة الــ30 ببطولة الدورى الممتاز. Advertisements ويقدم اللاعبان مستوى مميز فى التدريبات الا أنهما لم يحصلا على فرصة حتى الأن. الجدير بالذكر أن المدرب البلجيكى "سيدومير يانيفسكى" قد اشرك اكثر من لاعب شاب بالفترة الأخيرة من بينهم أحمد أيمن ومحمد الضرف فضلا عن مدحت فقوسة.

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