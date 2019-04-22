شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يبحث عن مدرب جديد لخلافة مؤمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف مسئولو نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة، مفاوضاتهم للبحث عن مدير فنى جديد ليتولى مهمة قيادة الفريق خلفًاً لمؤمن سليمان الذى تقرر الإطاحة به من منصبه، خاصة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها مع الفريق منذ أن تولى المهمة خلفًا لأحمد سامى حيث قاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، الداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.

وكان محمد الطويلة أكد أن مؤمن سليمان تقدم باستقالته عقب الخسارة من بتروجت، إلا أن المدير الفنى أكد إنه لم يستقبل لكنه لن يستمر فى منصب قيادة النجوم خاصة فى ظل سوء الحظ الذى يحالفه منذ أن تولى المهمة، لتبدأ الإدارة فى تكثيف البحث وفتح قنوات تواصل مع بعض المدربين للتعاقد مع أحدهما ليتولى المهمة ويحاول انقاذ ما يمكن انقاذه على أمل إبقاء النجوم فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط مجددًا لدورى القسم الثانى.