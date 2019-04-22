شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف ودية مصر وغينيا كوناكرى 16 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر نظيره غينيا كوناكرى وديا يوم 16يونيو المقبل على ستاد برج العرب، ويختتم المنتخب الوطني الاول بقيادة خافيير اجيري استعداداته لبطولة كأس الأمم الافريقية بخوض مباراة ودية أمام منتخب غينيا كوناكري يوم 16 يونيو المقبل قبل انطلاق الحدث القاري بخمسة أيام فقط.

ويقع المنتخب الوطني الأول بالمجموعة الأولي للكان والتي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي وأوغندا والتى ستخوض مبارياتها علي أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسبق أن لعبت مصر وغينيا كوناكري في عام 2013 ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2014 وفاز الفراعنة ذهابا بثلاثة 3 ــ 2 هناك قبل أن يعود ويسجل فوز بالجونة 4 ــ 2.