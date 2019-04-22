شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مراقب المباراة ينقذ الأهلى وبيراميدز من العقوبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن تقرير مراقب المسابقات لم يذكر الاعتداءات التي تمت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بالدوري لانه كان بعيد عن مكان المشادة بين احمد فتحي والمدير التنفيذي لبيراميدز محمد العاصي إلي جانب أن شريط المباراة الأصلي لم يتضمن أى خروج عن النص، وبالتالي لن يتم توقيع عقوبات علي الفريقين في اللقاء .
يذكر أن المباراة انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله كينو، ويتقاسم بيراميدز حاليا الصدارة مع الزمالك برصيد 60 نقطة
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