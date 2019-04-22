شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل استعداداته لملاقاة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأول من مايو فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس. ومنح لوك ايميل لاعبيه راحة يومى السبت والأحد بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدوري . ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .

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