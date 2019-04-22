شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى زيه التقليدى بعد تغيير قميص بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى الزمالك زيه التقليدى فى مواجهة بيراميدز بعد استقرار صاحب الملعب على ارتداء طاقمه الثالث وهو اللون "النبيتى" المقارب للون الأحمر، فى المواجهة التى ستقام غدًا الثلاثاء، بين الفريقان على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الزمالك المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق أبناء ميت عقبة بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة.

وبذلك لن يكون هناك تعارضًا بين زى بيراميدز صاحب الأرض مع الفريق الأبيض الذى كان سيرتدى زيه الثالث وهو اللون الأسود فى مواجهة الغد، إلا أن قرار مسئولو بيراميدز بارتدائهم وهم أصحاب الملعب القميص الثالث لهم ليعطوا للزمالك الحق فى ارتداء قميصه التقليدى الذى لن يتعارض مع بيراميدز صاحب الملعب.