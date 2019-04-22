“هنا” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ صراع الصدارة يشتعل وليفربول في الصدارة مرة أخري

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباريات أمس، حيث فاز ليفربول علي كارديف سيتي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم الأحد الموافق 21/4/2019، في إطار مباريات الإسبوع 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبذلك الفوز يحتل فريق ليفربول، صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، وأحرز الأهداف “فينالدوم وميلر” في الدقيقة 57، 81 وقد تسبب محمد صلاح في الهدف الثاني بإحتساب ركلة جزاء لصالحه، وقام ميلر بتسديد ركلة الجزاء وإحراز الهدف الثاني لليفربول.

وأصبح رصيد فريق ليفربول، 88 نقطة بعد إحرازه هدفين في مرمي فريق كارديف سيتي، وبذلك يكون ليفربول متفوقاً بفارق نقطين، عن فريق مانشستر سيتي منافسه اللدود، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 86 نقطة، ويحتل فريق توتنهام المركز الثالث برصيد 67، وفريق أرسنال يحتل المركز الرابع برصيد 66 نقطة، متساوياً مع فريق تشيلسي صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة مع فارق الأهداف، مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 64 نقطة.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي “ثلاثة علي الصدارة”

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 19 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف

أوباميانج لاعب أرسنال 19 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 18 هدف

هاري كين لاعب توتنهام 17 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 17 هدف

إدين هازارد لاعب تشيلسي 16 هدف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 15 هدف

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد 13 هدف

لاكازيت لاعب أرسنال 13 هدف

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