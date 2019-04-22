فيديو.. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

حرص المستشار مرتضي منصور ، رئيس الزمالك ، على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس ، قبل مواجهة بيراميدز ، المقرر لها غد الثلاثاء ، في بطولة الدوري المصري لكرة القدم .

وأكد رئيس الزمالك ، أن مواجهة بيراميدز ، مباراة بطولة الدوري العام ، مطالبا لاعبي فريقه عدم الانشغال بالمناكفة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ ، والهزار بينهما قبل المواجهة التى ستجمع

الفريقين بالدوري العام .

وطلب مرتضي منصور ، من لاعبي الزمالك ، خلال مباراة بيراميدز ، التحلي بالروح الرياضية وأن تخرج المباراة تليق بسمعة الكرة المصرية .

وطالب رئيس الزمالك ، من اللاعبين التركيز في مباراة غد الثلاثاء ، والفوز بالمباراة وحصد النقاط ، مشيرا بان المباراة لا تقبل التعادل ، وانه في حالة الخسارة لا قدر الله ،

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فانه سيتم اهداء البطولة للأهلي .

وأكد رئيس الزمالك ، بان العلاقه بينهم وبين لاعبي بيراميدز ، مميزة وأنهم أصدقاء خارج الملعب ، مشيرا بانهم في الدور الأول كان الفوز قريبا منهم لولا طرد اللاعب عبد الله جمعه من اللقاء .

وطلب رئيس الزمالك ، من اللاعبين عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية ، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات ، وخروج اللقاء بشكل حضاري ، يليق بسمعه الكارة المصرية .

ووعد مرتضى منصور ، اللاعبين صرف مكافات حاصة في حالة الفوز على بيراميدز ، بخلاف صرف جميع المستحقات المالية لهم قبل مواجهة غد الثلاثاء