تركي آل الشيخ: بيراميدز سيحدد بطل الدوري هذا الموسم

نفى تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، وجود نية للتفريط في أي لاعب بفريقه، بعد نهاية الموسم الجاري. وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: “بيراميدز الموسم المقبل سيفكر في نفسه Advertisements فقط، ولن يفرط في أي لاعب نظراً للمسابقات المختلفة التي سوف نلعب بها”. فقط، ولن يفرط في أي لاعب نظراً للمسابقات المختلفة التي سوف نلعب بها”. وأكمل: “لدينا لاعبين على أعلى مستوى، الجميع شاهدهم على أرض الملعب يصنعون الفارق أمام أي فريق”. وأضاف: “تلقينا عرض أوروبي لضم أحد لاعبي الفريق، ولكن تم تأجيل العرض إلى نهاية الموسم”. وتابع: “مازلت أتحدث للجميع أن بيراميدز، هو المتحكم في بطل الدوري العام هذا الموسم، وهو من سيحدده بنسبة كبيرة”.

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