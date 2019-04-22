رياضة | "ساسي" شرط الزمالك لتعديل عقد محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساسي" شرط الزمالك لتعديل عقد محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق استمرار التألق لتعديل عقده في القلعة الحمراء.

ونقل أمير مرتضى لإبراهيم أنه سيتم تعديل عقده في حالة ظهوره بمستوى مميز وسد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط المصاب.

وينتهي تعاقد محمد إبراهيم الحالي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، رافضًا تمديده قبل أن يتم تعديله من الناحية المادية.

ذكريات الماضي الأليم تطارد كريستيان جروس أمام رامون دياز

يبحث ناديا الزمالك وبيراميدز عن الانفراد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، عندما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة (18 إنتصار - 6 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا- واستقبل شباكه 27 هدفًا).

يقود الزمالك فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي يخوض مباراته الرابعة ضد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، حيث سبق وتقابل المدربان في 3 مواجهات سابقة خلال عملهما بالدوري السعودي، فاز "دياز" في مباراتين، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، ولم يحقق مدرب الأبيض أي انتصار .

أول مواجهة جمعت المدربين كانت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، وفاز الهلال بقيادة "دياز" على أهلي جدة بقيادة "جروس" بنتيجة 2-1، بينما انتهي لقاء الدور الثاني في نفس الموسم بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين جروس ودياز في مباراة أهلي جدة ضد الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 ليتوج المدرب الأرجنتيني بلقب البطولة مع الزعيم.

يا تري من يتفوق في المواجهة الرابعة بين جروس ورامون دياز.. هل يواصل المدرب الأرجنتيني إنتصاراته ويُقرب بيراميدز من "الدرع"، أم يقود الخواجة السويسري الزمالك للفوز والإنفراد بصدارة الدوري الممتاز؟

بيراميدز يستعيد قوته الضاربة أمام الزمالك

يستعيد نادي بيراميدز نجميه كريستيان بينافينتي وعمر خربين في مباراة الزمالك غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعاد بينافينتي للتدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابته في العضلة الأمامية التي أبعدته عن لقاء الأهلي الذي فاز به بيراميدز بهدف نظيف.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.

مارتن لاسارتي يستعين بالزمالك لإنقاذ لقب الدوري

يعكف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مشاهدة فيديو لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مؤخرًا بين الفريقين، وخسرها الأبيض 2-1 في الدوري المصري.

ويشاهد مارتن لاسارتي مباراة الزمالك والمصري لمعرفة نقاط ضعف وقوة الأخير تجهيز الخطة المناسبة للفوز على الفريق البورسعيدي واستكمال مشوار بطولة الدوري المصري.

ونجح إيهاب جلال المدير الفني للمصري في تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات ووصل إلى 46 نقطة من 28 مباراة.

عماد متعب يشعل غضب جمهور الأهلي

توالت ردود الأفعال الغاضبة من جماهير الأهلي على تصريحات عماد متعب لاعب الفريق السابق الذي دافع عن رحيل عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي أن الأهلي أخطأ في التعامل مع أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد قبل توقيعه للزمالك ثم بيراميدز لأنه لم يستجب لمطالبه المادية ورأى أنها مبالغ فيها.

وقال عماد متعب إن عبد الله السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع الأهلي وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة،وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض عليه ثم طالبوه بالرحيل على إذا كان يمتلك عرضًا كبيرًا.

وأضاف عماد متعب: "شيء طبيعي أن عبد الله عبد الله السعيد يمشي في الآخر لأن الفارق بين العرضين كان كبير جدًا.. لما رجعلك تاني أنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟".

وتابع عماد متعب: "لماذا رفض الأهلي منح عبد الله السعيد المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم ذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد ورفع سقف الرواتب.. هذه الطريقة لابد أن تتغير فلا يوجد شئ اسمه سقف رواتب في كرة القدم".

وانتفضت جماهير الأهلي ضد عماد متعب عبر السوشيال ميديا فقال أحدهم "الأهلي أكبر من متعب" ورد آخر "متعب يحاول تجميل عبد الله السعيد وتزييف الحقائق".