رياضة | موعد مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي اتحاد جدة السعودي ضيفاً ثقيلاً على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي وذلك اليوم الإثنين 22 أبريل 2019 في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الاتحاد مع لوكوموتيف اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت دولة الإمارات.

ويأتي ترتيب مجموعة الاتحاد قبل تلك المواجهة كالتالي:

١- الوحدة الإماراتي: 6 نقاط

٢- نادي الاتحاد: 6 نقاط

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٣- الريان القطري: 3 نقاط

٤- لوكوموتيف: 3 نقاط

يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الثالثة قد انتهت بخسارة اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة".

ويسعى سييرا مدرب اتحاد جدة للفوز وتصدر المجموعة خصوصاً أن هذه البطولة هي أمل الجماهير الاتحادية في هذا الموسم الكارثي الذي شهد نتائج مخيبة للعميد.

وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع لوكوموتيف طشقند في بطولة دوري أبطال آسيا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق علي محمد علي.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نحن فريق كبير يملك جماهير عريضة في كل مكان، وبالتالي فإن اللعب أمام جماهير كبيرة لا يؤثر علينا".