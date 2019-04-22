الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الاثنين والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الاثنين الموافق 22-4- 2019 مباريات هامة في الدوريات العالمية حيث يلعب الاتحاد السعودي مع لوكومتيف الأوزبكي، فيما يستضيف الأهلي السعودي فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، ويواجه تشيلسي فريق بيرنلى فى الدورى الإنجليزى. وفيما يلي أبرز المباريات اليوم الاثنين 22 أبريل: دوري أبطال اسيا: الوحدة – الإمارات ضد الريان – قطر المجموعات الجولة: 4 استاد آل نهيان بنادي الوحدة السد – قطر ضد باختاكور – أوزبكستان الجولة: 4 الدوري الإيطالي الدرجة A 20:00 نابولي ض أتلانتا الدوري الألماني الدرجة الأولى 2018/2019 Advertisements 21:30 فولفسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت الدوري البرتغالي الممتاز 22:15 بنفيكا ضد ماريتيمو دوري الدرجة الاولى البلجيكي A 15:30 رويال انتويرب ضد كلوب بروج البطولة + التأهل لدوري ابطال أوروبا 19:00 روايال شارلوروا — : — بيرشوت-ويلريجك التأهل للدوري الأوروبي 1 وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/586719 مشاهدة مباراة الأهلي وبيرسبوليس الإيراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/586722 مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلى بث مباشر فى الدورى الإنجليزى

https://www.alweeam.com.sa/586767

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