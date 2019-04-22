ثنائى الإسماعيلى الشاب ينتظر الفرصة الأولى ضد وادى دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم ثنائى الإسماعيلى الشاب إبراهيم حسن ومصطفى فارس بالحصول على فرصة المشاركة للمرة الأولى فى مواجهة دجلة. ويلتقى الدراويش منافسه دجلة الخميس القادم باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الــ30 ببطولة الدورى الممتاز. ويقدم اللاعبان مستوى مميز فى التدريبات الا أنهما لم يحصلا على فرصة حتى الأن. الجدير بالذكر أن المدرب البلجيكى “سيدومير يانيفسكى” قد اشرك اكثر من لاعب شاب بالفترة الأخيرة من بينهم أحمد أيمن ومحمد الضرف فضلا عن مدحت فقوسة.

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