شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفاضل بين 3 مدربين لخلافة نبيل محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي في دراسة عدد من السير الذاتية لعدد كبير من المدربين وذلك قبل الاستقرار علي اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا لنبيل محمود الذي وجه له النادي الشكر علي الفترة التي قضاها بين جدران النادي وذلك بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز. Advertisements ويفاضل نادي بلدية المحلة بين رمضان السيد المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا وتامر مصطفي المدير الفني الحالي لكوكاكولا وأحمد سامي المدير الفني السابق لنجوم المستقبل وذلك لتولى القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثاني . كما ظهر اسم طارق مصطفي نجم الزمالك السابق ضمن قائمة المرشحين لتولي الفريق وذلك فى الوقت الذي سيتم فيه حسم اسم المدير الفني الجديد للفريق خلال جلسة المجلس الطارئة المقرر لها نهاية الاسبوع الجاري .

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