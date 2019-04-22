الارشيف / اخبار الرياضه

مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أسامة حافظ

يقام اليوم الإثنين مباريات في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا وأبرزها..

الممتاز
مع بيرنلي 9.00 مساء


نابولي مع أتلانتا 7.00 مساء

الدوري الألماني
فولفسبورج مع آينتراخت فرانكفورت 8.30 مساء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا