مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا

أسامة حافظ
يقام اليوم الإثنين مباريات في دوريات أوروبا ودوري أبطال آسيا وأبرزها..
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي مع بيرنلي 9.00 مساء
الدوري الإيطالي
نابولي مع أتلانتا 7.00 مساء
الدوري الألماني
فولفسبورج مع آينتراخت فرانكفورت 8.30 مساء
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