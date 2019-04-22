شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فالنسيا فوزا ثمينا (2/1) على مضيفه ريال بيتيس، الأحد، في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.
ارتفع رصيد فالنسيا بذلك إلى 52 نقطة، في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف خيتافي صاحب المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية.
وفي المقابل، تجمد رصيد بيتيس عند 43 نقطة، في المركز التاسع.
وأحرز جونزالو جويديس هدفي فالنسيا، في الدقيقتين 45 و49، فيما تكفل جيوفاني لو سيلسو بتسجيل هدف بيتيس الوحيد، في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.
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