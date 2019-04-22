المقاصة يجهز عمر الوحش لمشاركته أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى لمصر المقاصة بقيادة جمال عمر اللاعب عمر الوحش مدافع وسط الفريق الذى تعاقد معه النادى قادما من الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند فى العقد يتيح للمقاصة التعاقد معه حال تألقه . ولم يشارك الوحش مع المقاصة فى أى لقاء منذ قدومه نظرا لإعتماد طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق على لاعبين بأعينهم فى منطقة الوسط على رأسهم محمد تونى وصلاح ريكو وهانى سعيد ومصطفى شبيطة . ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى الجديد للمقاصة بتجهيز اللاعب خاصة وأن مجلس الإدارة كان يعول كثيرا على تلك الصفقة لتسويقها بالشكل المناسب فى الانتقالات الصيفية، إلا أن رغبة الإدارة اصطدمت بالرأي الفنى للمدير الفنى السابق للفريق .

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