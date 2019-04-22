شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعود للتدريبات اليوم استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الكروى لمصر المقاصة اليوم لتدريباته بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد التعادل السلبى الذى حققه الفريق أمام الإتحاد السكندرى فى الجولة الثلاثين بالدورى .

يقود التدريبات جمال عمر المدرب المساعد لطلعت يوسف الذى رحل عن صفوف الفريق عقب لقاء الاتحاد السكندرى، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم 30 أبريل الجارى .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 41 نقطة .