المقاصة يعود للتدريبات اليوم استعدادا لبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الكروى لمصر المقاصة اليوم لتدريباته بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد التعادل السلبى الذى حققه الفريق أمام الإتحاد السكندرى فى الجولة الثلاثين بالدورى .
يقود التدريبات جمال عمر المدرب المساعد لطلعت يوسف الذى رحل عن صفوف الفريق عقب لقاء الاتحاد السكندرى، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم 30 أبريل الجارى .
ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 41 نقطة .
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