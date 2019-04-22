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انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة فى نيجيريا بمشاركة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين ، منافسات بطولة أفريقيا للكبار لـ "فردى و فرق" الريشة الطائرة التى تستضيفها نيجيريا بمشاركة مصر .

و تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين ، أحمد صلاح وعلى الخطيب وعبد الرحمن عبد الحكيم وأدهم حاتم و هادية حسنى وضحى هانى و جنا أشرف و نور يسرى .

ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة رامى إبراهيم ، بينما يترأس البعثة مروة على عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للعبة .

 

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