شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة فى نيجيريا بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين ، منافسات بطولة أفريقيا للكبار لـ "فردى و فرق" الريشة الطائرة التى تستضيفها نيجيريا بمشاركة مصر .

و تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين ، أحمد صلاح وعلى الخطيب وعبد الرحمن عبد الحكيم وأدهم حاتم و هادية حسنى وضحى هانى و جنا أشرف و نور يسرى .

ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة رامى إبراهيم ، بينما يترأس البعثة مروة على عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للعبة .