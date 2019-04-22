شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يصل كيب تاون للمشاركة بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصل بعثة منتخب الجودو اليوم إلى كيب تاون للمشاركة بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بجنوب أفريقيا فى الفترة من 22 وحتى 29 أبريل الجارى .

ومن المقرر أن يسجل اللاعبون فى البطولة غدا، على أن تقام عملية الميزان بعد غد ، وتكون المباريات يوم 25 من نفس الشهر .

يضم المنتخب كل من على حازم ، حاتم عبد الاخر ، وأحمد وحيد ، ومحمد عبد الموجود ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد محى ، بالإضافة إلى على عيد ،و محمد عبد العال، وفيما يخص البنات فمنهم لمياء حسن ، ونوران كامل ، وكريمان كامل ، والاء ناصر وسلمى الشاذلى، ويرأس البعثة مطيع فخر الدين .