مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم الاثنين 22-4-2019 اتحاد جدة يبحث عن الصدارة فى دورى ابطال اسيا...

مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند وهي من المباريات المقرر أن تُقام اليوم الاثنين 22 أبريل 2019 من خلال جولات دوري أبطال آسيا، وبالتحديد في الجولة الرابعة، وذلك من خلال ملعب لوكوموتيف، وسيبذل نادي الاتحاد اليوم جهود كبيرة للفوز على فريق لوكوموتيف وذلك من خلال التوجهات التي يطلقها مدرب الفريق خوسيه لويس سييرا، وذلك للفوز على الفريق الآخر وتحقيق الفوز.

وسيسعى اليوم نادي الاتحاد للفوز في المباراة والحصول على ثلاثة نقاط إضافية، وبذلك سيكون حاصلًا على تسعة نقاط، وسيصل بها إلى الصدارة، وذلك فيما يخص المجموعة الثانية التي يقع فيها الفريق، ولكن هذا كله سيكون في حالة خسر الوحدة الإماراتي في المباراة التي ستقام بينه وبين الريان.

مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند

وفي المباراة السابقة التي جمعت بين نادي الاتحاد ونادي لوكوموتيف طشقند أدى الاتحاد جهود أكثر من رائعة، وكان ذلك في دور المجموعات، وقد تمكن الفريق من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، مقابل هدفين فقط، وكانت هذه المباراة مقامة من خلال ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.

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والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد الآن يقع في المركز الحادي عشر في الدوري السعودي، وذلك بعد أن حصل على رصيد نقاط واحد وثلاثين نقطة حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند والقنوات الناقلة

وسوف تقام هذه المباراة اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر.

وسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت التي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، وبالتحديد من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى.