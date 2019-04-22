مدرب كارديف تعليقًا على ضربة جزاء محمد صلاح: ما حدث مسرحية سخيفة

كتب: أحمد موسى

أعرب نيل وارنوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي، عن استيائه من ركلة الجزاء، التي تحصل عليها النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0.

وقال وارنوك عقب المباراة: محمد صلاح أدعى السقوط في ركلة الجزاء، التي تم احتسابها لصالح ليفربول، وما حدث من اللاعب المصري مسرحية سخيفة بنسبة 99.9%".

وأضاف المدير الفني لكارديف سيتي: رغم الخسارة، فخور بما قدمناه أمام فريق لا يمتلك أي نقطة ضعف، وأشكر الجماهير على المساندة الرائعة.