كتب: أحمد موسى
أعرب نيل وارنوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي، عن استيائه من ركلة الجزاء، التي تحصل عليها النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0.
وقال وارنوك عقب المباراة: محمد صلاح أدعى السقوط في ركلة الجزاء، التي تم احتسابها لصالح ليفربول، وما حدث من اللاعب المصري مسرحية سخيفة بنسبة 99.9%".
وأضاف المدير الفني لكارديف سيتي: رغم الخسارة، فخور بما قدمناه أمام فريق لا يمتلك أي نقطة ضعف، وأشكر الجماهير على المساندة الرائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب كارديف تعليقًا على ضربة جزاء محمد صلاح: ما حدث مسرحية سخيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.