بالفيديو.. شوبير يسخر من اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا بسبب شروط المتطوعين

كتب: حسن مظهر الدسوقي

سخر أحمد شوبير نائب اتحاد الكرة من اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا بسبب وضع شرط الخبرة في انضمام المتطوعين لبطولة أمم أفريقيا. وقال شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون: أتمنى ان هذا الشرط يتم ازالته من شروط انضمام المتطوعين في كاس الأمم. تعليقات القراء

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