رياضة | بيراميدز يجهز نجميه لمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يجهز نجميه لمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي بيراميدز نجميه كريستيان بينافينتي وعمر خربين لمباراة الزمالك غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعاد بينافينتي للتدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابته في العضلة الأمامية التي أبعدته عن لقاء الأهلي الذي فاز به بيراميدز بهدف نظيف، بينما حرص رامون دياز المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع عمر خربين لتجهيزه للزمالك.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.

مارتن لاسارتي يستعين بالزمالك لإنقاذ لقب الدوري

يعكف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مشاهدة فيديو لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مؤخرًا بين الفريقين، وخسرها الأبيض 2-1 في الدوري المصري.

ويشاهد مارتن لاسارتي مباراة الزمالك والمصري لمعرفة نقاط ضعف وقوة الأخير تجهيز الخطة المناسبة للفوز على الفريق البورسعيدي واستكمال مشوار بطولة الدوري المصري.

ونجح إيهاب جلال المدير الفني للمصري في تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات ووصل إلى 46 نقطة من 28 مباراة.

Advertisements

عماد متعب يشعل غضب جمهور الأهلي

توالت ردود الأفعال الغاضبة من جماهير الأهلي على تصريحات عماد متعب لاعب الفريق السابق الذي دافع عن رحيل عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي أن الأهلي أخطأ في التعامل مع أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد قبل توقيعه للزمالك ثم بيراميدز لأنه لم يستجب لمطالبه المادية ورأى أنها مبالغ فيها.

وقال عماد متعب إن عبد الله السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع الأهلي وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة،وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض عليه ثم طالبوه بالرحيل على إذا كان يمتلك عرضًا كبيرًا.

وأضاف عماد متعب: "شيء طبيعي أن عبد الله عبد الله السعيد يمشي في الآخر لأن الفارق بين العرضين كان كبير جدًا.. لما رجعلك تاني أنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟".

وتابع عماد متعب: "لماذا رفض الأهلي منح عبد الله السعيد المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم ذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد ورفع سقف الرواتب.. هذه الطريقة لابد أن تتغير فلا يوجد شئ اسمه سقف رواتب في كرة القدم".

وانتفضت جماهير الأهلي ضد عماد متعب عبر السوشيال ميديا فقال أحدهم "الأهلي أكبر من متعب" ورد آخر "متعب يحاول تجميل عبد الله السعيد وتزييف الحقائق".