رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، منافسه فريق بيرنلي اليوم الإثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج، في إطار منافسات الجولة ال35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : ازبيلكوتا - ديفيد لويز - كريستينسين - ايمرسون

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خط الوسط : كانتي - جورجينهو - لوفتس تشيك - بيدرو

خط الهجوم : هازارد - هيجواين

وتعد هذة المباراة هامة لفريق تشيلسي، وذلك بعد خسارة فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال، من أجل المنافسة على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وستقام المباراة بين فريق تشيلسي، وفريق بيرنلي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي، ضد فريق بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.