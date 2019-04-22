رياضة | المبشرات الستة لبيراميدز أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبشرات الستة لبيراميدز أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل ستجمع فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء الثلاثاء المقبل، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة (18 إنتصار - 6 تعادلات - هزيمتين)، وسجل لاعبوه 54 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين)، سجل 54 هدف واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ورغم تساوي الفريقين في رصيد النقاط على قمة ترتيب الدوري الممتاز حتي الآن، ورغم العروض القوية التي يقدمها كلاهما تحت قيادة الثنائي السويسري كريستيان جروس، مدرب الأبيض، والعجوز الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز، لكن تبقي حظوظ الأخير الأكبر للفوز بالمباراة لعدة أسباب نستعرضها في هذا التقرير:

1- استعادة بيراميدز قوته الضاربة

يدخل فريق بيراميدز مباراته ضد الزمالك مكتمل الصفوف بعد إستعادة قوته الضاربة بعودة الثنائي المهاجم السوري عمر خربين بعد غيابه عن لقاء الأهلي الأخير للإيقاف، والبيروفي كريستيان بينافينتي والذي غاب عن المباراة الماضية للإصابة، وسيكون الثنائي إضافة قوية لتشكيلة بيراميدز في مواجهته ضد الأبيض بجانب باقي أسلحة الفريق المتمثلة في البرازيلي كينو، وعبد الله السعيد، والبوركينابي إيريك تراوري، والاكوادوري جون سيفوينتي.

2- غيابات الزمالك

علي عكس فريق بيراميدز، يخوض الزمالك المباراة المقبلة وسط بعض الغيابات الهامة والتي ستؤثر على أداء الفريق الأبيض بالتأكيد، حيث يفتقد الفريق جهود التونسي فرجاني ساسي والذي يغيب فترة طويلة عن الفريق بسبب الإصابة، وكذلك المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد تعرضه للإصابة في لقاء الإسماعيلي الأخير، وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق بسبب إصابته بعضلة السمانة، بالإضافة لعودة محمود كهربا من الإصابة مؤخرًا بعد غيابه عن لقاء الدراويش.

3- نشوة الانتصار على الأهلي

الفوز الغالي الذي حققه فريق بيراميدز على نظيره الأهلي في الجولة الماضية بهدف دون رد، منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، بعدما ارتفع رصيده إلي 60 نقطة وتقاسم صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع الزمالك، وهذا بالتاكيد سيكون له أثرًا إيجابيًا على أداء الفريق في مواجهة الفارس الأبيض، حيث سوف يسعي الجهاز الفني واللاعبين بكل قوة للفوز علي الزمالك، ليكون نجح في إسقاط "القطبين" في أسبوع واحد.

4- الانفراد بصدارة الدوري

من الدوافع الهامة لدي فريق بيراميدز لتحقيق الإنتصار على الزمالك في مباراة الثلاثاء، هو رغبة الفريق في تعطيل الفارس الأبيض، والإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز، حيث سيرتفع رصيده إلي 63 نقطة، ويبتعد عن الزمالك بفارق 3 نقاط، وستكون هذه خطوة هامة للفريق نحو تحقيق حلم التتويج بلقب البطولة المحلية هذا الموسم.

5- انشغال الزمالك بالكونفيدرالية

رغبة الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز والإنفراد بصدارة الدوري الممتاز، يصطدم بها إنشغال الفريق الأبيض بمباراته الهامة في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وهي البطولة التي تحلم الجماهير البيضاء بالتتويج بها بعد غياب الفريق عن منصات التتويج الإفريقية منذ سنوات بعيدة، حيث سيواجه الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي، وستقام مباراة الذهاب الدور قبل النهائي يوم 28 أبريل الجاري بينما سيقام الإياب يوم 5 مايو.

6- الحرب النفسية

يتعامل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز بذكاء شديد في مباراة فريقه ضد الزمالك، حيث بدأ "آل الشيخ" حرب نفسية على الفريق الأبيض منذ أيام بإطلاقه بعض التصريحات حول صعوبة تحقيق الزمالك التتويج بلقب الدوري الممتاز، وترشيحه للأهلي لحصد اللقب، بالإضافة لتصريحات بخصوص جلبه لنصف لاعبي الزمالك الحاليين، تلميحه لمحاولات الزمالك في تعطيل المباراة بإلقاء الكرات داخل الملعب، في محاولة لتشتيت تركيز المعسكر الأبيض قبل اللقاء المرتقب.

ذكريات الماضي الأليم تطارد كريستيان جروس أمام رامون دياز

يبحث ناديا الزمالك وبيراميدز عن الانفراد بصدارة الدوري الممتاز بالموسم الحالي (2018-2019)، عندما يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة (18 إنتصار - 6 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا)، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصار - 9 تعادلات - هزيمتين - سجل 54 هدفًا- واستقبل شباكه 27 هدفًا).

يقود الزمالك فنيًا السويسري كريستيان جروس والذي يخوض مباراته الرابعة ضد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، حيث سبق وتقابل المدربان في 3 مواجهات سابقة خلال عملهما بالدوري السعودي، فاز "دياز" في مباراتين، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل السلبي، ولم يحقق مدرب الأبيض أي انتصار .

Advertisements

أول مواجهة جمعت المدربين كانت في الجولة العاشرة من الدوري السعودي موسم 2016-2017، وفاز الهلال بقيادة "دياز" على أهلي جدة بقيادة "جروس" بنتيجة 2-1، بينما انتهي لقاء الدور الثاني في نفس الموسم بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين جروس ودياز في مباراة أهلي جدة ضد الهلال في نهائي كأس ملك السعودية، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2 ليتوج المدرب الأرجنتيني بلقب البطولة مع الزعيم.

يا تري من يتفوق في المواجهة الرابعة بين جروس ورامون دياز.. هل يواصل المدرب الأرجنتيني إنتصاراته ويُقرب بيراميدز من "الدرع"، أم يقود الخواجة السويسري الزمالك للفوز والإنفراد بصدارة الدوري الممتاز؟

بيراميدز يستعيد قوته الضاربة أمام الزمالك

يستعيد نادي بيراميدز نجميه كريستيان بينافينتي وعمر خربين في مباراة الزمالك غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعاد بينافينتي للتدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابته في العضلة الأمامية التي أبعدته عن لقاء الأهلي الذي فاز به بيراميدز بهدف نظيف.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.

مارتن لاسارتي يستعين بالزمالك لإنقاذ لقب الدوري

يعكف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي على مشاهدة فيديو لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مؤخرًا بين الفريقين، وخسرها الأبيض 2-1 في الدوري المصري.

ويشاهد مارتن لاسارتي مباراة الزمالك والمصري لمعرفة نقاط ضعف وقوة الأخير تجهيز الخطة المناسبة للفوز على الفريق البورسعيدي واستكمال مشوار بطولة الدوري المصري.

ونجح إيهاب جلال المدير الفني للمصري في تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات ووصل إلى 46 نقطة من 28 مباراة.

عماد متعب يشعل غضب جمهور الأهلي

توالت ردود الأفعال الغاضبة من جماهير الأهلي على تصريحات عماد متعب لاعب الفريق السابق الذي دافع عن رحيل عبد الله السعيد إلى بيراميدز.

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي أن الأهلي أخطأ في التعامل مع أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد قبل توقيعه للزمالك ثم بيراميدز لأنه لم يستجب لمطالبه المادية ورأى أنها مبالغ فيها.

وقال عماد متعب إن عبد الله السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع الأهلي وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة،وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض عليه ثم طالبوه بالرحيل على إذا كان يمتلك عرضًا كبيرًا.

وأضاف عماد متعب: "شيء طبيعي أن عبد الله عبد الله السعيد يمشي في الآخر لأن الفارق بين العرضين كان كبير جدًا.. لما رجعلك تاني أنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟".

وتابع عماد متعب: "لماذا رفض الأهلي منح عبد الله السعيد المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم ذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد ورفع سقف الرواتب.. هذه الطريقة لابد أن تتغير فلا يوجد شئ اسمه سقف رواتب في كرة القدم".

وانتفضت جماهير الأهلي ضد عماد متعب عبر السوشيال ميديا فقال أحدهم "الأهلي أكبر من متعب" ورد آخر "متعب يحاول تجميل عبد الله السعيد وتزييف الحقائق".