رياضة | منافس ميسي.. 4 أرقام تاريخية لـ"مبابي" بعد هاتريك موناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس ميسي.. 4 أرقام تاريخية لـ"مبابي" بعد هاتريك موناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المتألق كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الأحد في الدوري الفرنسي حيث سجل اللاعب "هاتريك" في مرمى فريقه السابق.

وحسم باريس لقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه وذلك بعد احتلاله حالياً للقمة برصيد 84 نقطة متفوقاً على ليل صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وفيما يلي نبرز لكم أهم الأرقام التي حققها مبابي بعد ثلاثيته في مرمى موناكو:

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1- سجل كيليان مبابي الهاتريك رقم (5) في مسيرته

2- قلص الفارق مع ميسي في صراع الحذاء الذهبي إلى (3) أهداف

3- بات أصغر لاعب يسجل (30) هدفًا خلال موسم واحد بالدوري الفرنسي

4- أصبح ثاني لاعب يسجل (+30) هدفًا بالدوريات الأوروبية الكبرى رفقة ميسي