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الترجي التونسي يوضح حقيقة التعاقد مع ميدو

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى نادي الترجي التونسي التعاقد مع أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، مشددًا على «الثقة الكبيرة في الإطار الفني الحالي الذي نجح في مهمته»، بعد ساعات من تداول أخبار تفيد بتعاقد النادي مع المدرب المصري.

وذكر بيان صادر عن النادي، مساء السبت: «تؤكد الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن الخبر الرائج في شأن التعاقد مع أحمد حسام كمدير فني لا أساس له من الصحة، وأنه لم يقع حتى مجرد الاتصال به».

كان نادي الوحدة السعودي أنهى تعاقده مع «ميدو»، 19 مارس الماضي، بسبب رد غير مناسب صدر من الحساب الرسمي للاعب على «تويتر» تجاه مشجع للفريق السعودي، قبل أن يعلن المدرب اختراق حسابه.

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