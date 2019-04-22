شكرا لقرائتكم دوري أبطال آسيا: الأهلي في مهمة استعادة الهيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 21:34

يستقبل الأهلي السعودي فريق بيرسبوليس الإيراني على ملعب آل راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في كرة القدم (الإثنين)، ساعياً لإيقاف مسلسل إهدار النقاط واستعادة توازنه في المجموعة بعد خسارتين متتاليتين أمام باختاكور (صفر-1) في الجولة الثانية، وبرسيبوليس (صفر-2) في الجولة الثالثة.



وسيدخل الأهلي، صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، المباراة بمدرب جديد بعد إقالة الأوروغوياني خورخي فوساتي هذا الأسبوع وتكليف يوسف عنبر بمهماته.

إلى ذلك، يسعى السد القطري إلى الفوز على ضيفه باختاكور في المجموعة ذاتها، لانتزاع الصدارة والاقتراب من التأهل للدور المقبل، ويخوض السد المباراة برصيد 4 نقاط في المركز الثالث أمام برسيبوليس الإيراني صاحب الرصيد نفسه، والذي يلتقي الأهلي السعودي.

في المقابل، يتصدر باختاكور الترتيب بخمس نقاط، آخرها نقطة التعادل التي انتزعها من السد (2-2) في الجولة الماضية على أرضه، ويخوض السد المباراة في غياب قلب الدفاع بيدرو ميغيل والجناح أكرم عفيف للإيقاف، بينما يتوقع أن يستعيد حارس مرماه الأساسي سعد الدوسري والظهير عبد الكريم حسن بعد الشفاء من الإصابة.