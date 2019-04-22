شكرا لقرائتكم دوري أبطال آسيا: الاتحاد والوحدة الإماراتي في صراع الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 21:02

يخوض الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي مباراتيهما في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في كرة القدم (الإثنين)، سعياً للانفراد بصدارة المجموعة الثانية والاقتراب من بلوغ دور الـ16.



ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة، بفارق المواجهة المباشرة عن الاتحاد (4-1 في الجولة الثانية). ويستضيف الفريق الإماراتي غداً الريان القطري بعد تغلبه عليه في الدوحة 2-1 في الجولة الثالثة، بينما يحل الاتحاد ضيفاً على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بعد تغلبه عليه أيضاً في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 في جدة.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز الثالث توالياً في المسابقة عندما يحل ضيفاً على لوكوموتيف في طشقند، ويدخل الاتحاد المباراة وهو في حال فنية ومعنوية على خلفية النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة في الدوري السعودي.

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فيما يتطلع الوحدة الإماراتي إلى بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى منذ 2007، عندما بلغ نصف النهائي قبل أن يخرج أمام سباهان أصفهان الإيراني.

وبدأ الوحدة منافسات المجموعة الثانية بالخسارة أمام لوكوموتيف صفر-2 في طشقند، لينتفض بعد ذلك بفوزه الكبير على الاتحاد في أبوظبي فالريان في الدوحة، ليتصدر في دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2007.

وشدد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة بعد الفوز على الريان في الذهاب على أن في إمكان فريقه تكرار الفوز إياباً والذهاب بعيداً في البطولة.