شكرا لقرائتكم المكافآت تحفز لاعبي الزمالك لعرقلة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 20:25

رصد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافآت مالية لتحفيز لاعبيه للفوز على بيراميدز في المواجهة المرتقبة الثلثاء المقبل، المؤجلة من الجولة الـ26 في الدوري المصري لكرة القدم، ويتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 60 نقطة لكل منهما، لكن يتفوق الفريق "الأبيض" بفارق الأهداف، كما أنه خاض مباراتين أقل.



Advertisements

من جهته، أعرب مالك بيراميدز تركي آل الشيخ عن إحساسه بأن ناديه سيخسر أمام الزمالك، مشيراً إلى مخاوفه من سوء مستوى الحارس أحمد الشناوي، مؤكدا أن التعادل أفضل للفريقين، كما أعلن آل الشيخ عن قميص جديد لناديه سيظهر به لاعبوه أمام المارد الأبيض.

من جانبه، أعلن مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ عن غياب لاعب الوسط عمرو السولية عن مواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ19 في الدوري المحلي للإيقاف.

فيما جدد رئيس "القلعة الحمراء" محمود الخطيب، ثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي ورفض ضغوط الجماهير التي أعلنت رفضها استمراره لسوء نتائج الفريق تحت إشرافه.

ووافق رئيس الأهلي في اجتماعه مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لدراسة أسباب الهزيمة أمام بيراميدز، على طلب مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين في المباريات المقبلة لتحفيزهم على الاحتفاظ بلقب الدوري المصري.