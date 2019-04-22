شكرا لقرائتكم الزمالك بزيه التقليدي أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدى الزمالك زيه التقليدى فى مواجهة بيراميدز بعد استقرار صاحب الملعب على ارتداء طاقمه الثالث وهو اللون "النبيتى" المقارب للون الأحمر، فى المواجهة التى ستقام غدًا الثلاثاء، بين الفريقان على ستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الزمالك المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق أبناء ميت عقبة بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة.

وبذلك لن يكون هناك تعارضًا بين زى بيراميدز صاحب الأرض مع الفريق الأبيض الذى كان سيرتدى زيه الثالث وهو اللون الأسود فى مواجهة الغد، إلا أن قرار مسئولو بيراميدز بارتدائهم وهم أصحاب الملعب القميص الثالث لهم ليعطوا للزمالك الحق فى ارتداء قميصه التقليدى الذى لن يتعارض مع بيراميدز صاحب الملعب.

بدأ مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي في دراسة عدد من السير الذاتية لعدد كبير من المدربين وذلك قبل الاستقرار علي إسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا لنبيل محمود الذي وجه له النادي الشكر علي الفترة التي قضاها بين جدران النادي وذلك بعد فشل الفريق في الصعود للدوري الممتاز.

Advertisements

ويفاضل نادي بلدية المحلة بين رمضان السيد المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا وتامر مصطفي المدير الفني الحالي لكوكاكولا واحمد سامي المدير الفني السابق لنجوم المستقبل وذلك لتولي القيادة الفنية للفريق بدوري القسم الثاني .

كما ظهر اسم طارق مصطفي نجم الزمالك السابق ضمن قائمة المرشحين لتولي الفريق وذلك في الوقت الذي سيتم فيه حسم اسم المدير الفني الجديد للفريق خلال جلسة المجلس الطارئة المقرر لها نهاية الاسبوع الجاري .