شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام بطولة كأس مصر للكاراتيه بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، الأثنين، فعاليات بطولة كأس مصر للكاراتيه، والتى تقام بصالة القوات المسلحة بأسوان . وانطلقت البطولة فى يوم 20 أبريل الجارى، بمشاركة مختلف الفئات العمرية على مستوى الشباب و الشابات والرجال والسيدات كاتا وكوميتيه. ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الرجال و الشباب للأدوار قبل النهائية و النهائية كوميتيه. يذكر أن منتخب الكاراتيه يشارك فى بطولة الدورى العالمى الذى يقام بالمغرب .

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