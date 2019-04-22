شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يقود تدريبات النجوم خلفًا لمؤمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم الاثنين، الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الهزيمة من بتروجت، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.

ومن المنتظر أن يتولى كرم جابر مدرب الفريق، مهمة القيادة الفنية للنجوم، بعد رحيل مؤمن سليمان من القيادة الفنية، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها مع الفريق منذ أن تولى المهمة خلفًا لأحمد سامى حيث قاد مؤمن النجوم فى 5 مواجهات، تعادل فى الأولى سلبيًا مع حرس الحدود، ثم تعادل بنتيجة 1/1 أمام الإنتاج الحربى، والداخلية، والجونة، ثم الخسارة من بتروجت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة فى المركز الاخير ويقترب كثيرا من الهبوط للقسم الثانى.