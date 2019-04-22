مباراة الأهلى وبيرسيبوليس اليوم الاثنين 22-4-2019 أهلى جدة يحاول وقف نزيف النقاط أمام بيرسبوليس...

مباراة الأهلى و بيرسيبوليس اليوم الاثنين 22-4-2019 فى دورى ابطال اسيا حيث يدخل فريق أهلى جدة مباراته اليوم أمام فريق برسبوليس الإيراني متذيل لقاع المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط حصدها خلال ثلاث مباريات حقق فوز وحيد أمام السيد وخسر في مبارياته الأخرى أمام كل من فريق باختاكور فريق برسبوليس في مباراة الذهاب.

بينما يدخل فريق بيرسبوليس الإيراني المباراة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا في النقاط مع فريق السيد ولكنه يتقدم عليه بفارق الأهداف.

ويستضيف فريق أهلى جدة رابع المجموعة فريق بيرسبوليس الإيراني على ملعب آل راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ويحاول الجهاز الفني لفريق الأهلى وقف تعويض الخسارتين التي تلقاها الفريق في آخر مبارياته 0-1 و 0-2.

اخبار الاهلي السعودي

وكان فريق أهلى جدة قد أعلن منذ أيام عن إقالة المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي بسبب الانتقادات التي واجهته بعد خروج الفريق من البطولة العربية على يد الهلال في الدور نصف النهائي.

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ويدخل المدرب الجديد يوسف عنبر مباراته الأولى في موقف صعب حيث سيحاول وقف نزيف نقاط الفريق وسعيًا للفوز بمباراته أمام بيرسيبوليس الإيراني، وكان فريق أهلى جدة قد خسر من قبل في مباراة الذهاب التي جمعت بينه وبين بيرسبوليس بهدفين دون مقابل.

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موعد مباراة الأهلى و بيرسيبوليس والقنوات الناقلة

سوف تقام مباراة الأهلى و بيرسيبوليس في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4 القطرية.