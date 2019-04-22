انت الان تتابع لاعب سموحة يكشف: تصرفات باسم مرسي كانت غير مفهومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١١ ص

كشف السيد فريد، مدافع نادي سموحة، كواليس الأزمة التي دارت في الأسابيع القليلة الماضية بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومدير الكرة إبراهيم حسن، مع باسم مرسي، مهاجم الفريق، المعار من نادي الزمالك. وقال فريد، خلال تصريحاته لبرنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، إن الأزمة كانت في طريقها للحل، بعدما تحدث مع الجهاز الفني، لإنهاء الموقف، موضحًا أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم في الملعب، بين أحد أفراد الجهاز الفني وباسم، لكن الأمر أخذ أكبر من حجمه.

وتابع: «شعرت أن باسم مرسي يرغب في اتخاذ موقف غير مفهوم، وفقًا لما قاله اللاعبين الذين حاولوا التواصل معه لحضور التدريبات، وأعتقد أنه قرار خاطئ منه». وأعرب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قبل أيام، عن اندهاشه من تطور الأزمة بين النادي وباسم مرسي، بعدما قام الأخير بتقديم شكوى ضد سموحة إلى

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