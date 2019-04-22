تعرف على السبب الحقيقي وراء إصرار ميلنر على إبعاد صلاح عن ركلة الجزاء

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًا على حساب مضيفه كارديف سيتي بثنائية نظيفة، لحساب منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحرز ثنائية الريدز، الدولي الهولندي فينالدوم في الدقيقة 57، وعزز النتيجة البديل المخضرم جيمس ميلنر بالهدف الثاني من ركلة جزاء جاء بها صلاح، في الدقيقة 80.

ليتصدر ليفربول جدول الترتيب مجددًا برصيد 88 نقطة، يليه مان سيتي برصيد 86 نقطة، مع العلم أن ليفربول لعب مباراة أكثر من السيتيزنز.

نجمنا المصري محمد صلاح خلال موقعة كارديف الأخيرة، كان أمامه فرصة ذهبية للانفراد بصدارة هدافي البريميرليج هذا الموسم، وفض الشراكة مع الأرجنيتني سيرجيو أجويرو المهاجم الأسطوري لفريق مانشستر سيتي، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، حيث أن للثلاثي 19 هدف في الصدارة.

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وبالرغم من تألق صلاح طوال أحداث اللقاء أمام كارديف، إلا أنه فشل في ترجمة مجهود الكبير بالكرة وبدونها إلى أهداف، وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ومن مجهود فردي تمامًا، تمكن صلاح من الحصول على ركلة جزاء، ظن الجميع أنه سينفذها حتى ينفرد بصدارة الهدافين، ووفقًا لذلك أظهرت شاشات التلفزيون زميله البرازيلي روبرتو فرمينو، وهو يحتفل مع صلاح بحصول على ركلة الجزاء من أجل تسجيلها.

ولكن فور رحيل فرمينو، جاء ميلنر إلى صلاح ليأخذ الكرة من بين أيديه من أجل تنفيذها، رفض صلاح أولًا أن يترك له الكرة، ولكن أصر النجم الإنجليزي المخضرم على تنفيذ الركلة، فمنحها إليه صلاح وهو غاضب للغاية، حتى إنه لم يذهب للإحتفال معه عقب الهدف.

احتفال ميلنر عقب الهدف قد يوضح للجميع سبب إصراره الكبير على تنفيذ ركلة الجزاء بالرغم من أنه يعلم جيدًا أن هذا سيغضب زميله وهداف فريقه محمد صلاح، حيث أن ميلنر أخذ يمشي مثل الرجل العجوز كبير السن، في إشارة منه إلى تلك الانتقادات التي نالت من اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 33 عاما طوال الفترات الماضية، والتي ترى بأنه غير قادر على استكمال مسيرته الكروية بعد وعليه الاعتزال.

أنانية ميلنر جعلته يفكر في نفسه فقط بهذا الموقف، حيث أنه أراد الرد على المشككين، دون النظر إلى وضعية زميله بالفريق، والمنافسة المشتعلة بينه وبين أجويرو وأوباميانج في صدارة ترتيب الهدافين.