المصريون يبدأون الحرب ضد ميلنر

عبر بعض مشجعي ليفربول عن غضبهم بسبب قيام اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر من حرمان زميله المصري محمد صلاح، من تسديد ركلة جزاء أمام كارديف سيتي، الأحد.

وتداول عدد من المغردين الفيديو الذي يزهر فيه ميلنر وهو يقوم بأخذ الكرة من صلاح ليقوم بتسديد ركلة الجزاء.

وعبر المغردون عن غضبهم من تصرف ميلنر، وذكروه بما قام به صلاح الموسم الماضي حين أهداه جائز أفضل لاعب في المباراة.

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وقالت إحدى المغردات: "حسنا هذا الأمر أغضبني حقا كان يمكن أن يسجل صلاح ركلة الجزاء، وقد كان فيرمينيو يقوم بتهنئته على ركلة الجزاء قبل أن يقوم ميلنر بأخذ الكرة".

وعبر مغرد آخر عن رأيه في الأمر قائلا: "تصرف جيمس ميلنر غير لائق، بأخذ الكرة من محمد صلاح، في الوقت الذي يجب أن تترسخ فيه روح الفريق، ميلنر ألا تريد أن ترى صلاح على قائمة الهدافين".

وكان اللاعب الإنجليزي قد أخذ الكرة من صلاح الذي كان يعتزم تسديد الكرة وتسجيل هدفه الـ20 في الدوري ليتصدر ترتيب الهدافين في "البريميرليغ".